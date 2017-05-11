Сенат принял законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве между странами-членами ОИС

Проект закона РК «О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции» принят на пленарном заседании Сената Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, выступая перед депутатами, отметил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, географическому охвату и сети специализированных структур, которая объединяет 56 государств. До 2011 года Организация называлась Организация Исламской Конференции. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году. Членство Казахстана в Организации способствовало построению связей с государствами-членами ОИС, активному участию РК в политических и экономических процессах на исламском пространстве.

«С 1977 года Генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции является основным рамочным документом ОИС, регламентирующим экономическое сотрудничество стран-членов. Присоединение к Соглашению даст импульс развитию более тесных партнерских отношений с мусульманскими странами, активизирует сотрудничество с исламскими финансовыми и экономическими институтами», - сказал глава ведомства.

Он напомнил, что Генеральное соглашение подписано РК 25 ноября 2015 года в городе Стамбул.

«Казахстан намерен посредством Генерального соглашения укрепить сотрудничество в областях торговли; инвестиций; науки и технологий», - уточнил Т. Сулейменов.

В частности, по его словам, в области торговли Соглашение предусматривает стремление государств-членов применять равные и не дискриминирующие торговые отношения друг с другом и предпринимать усилия расширять и развивать торговые обмены.

«Большинство стран ОИС не относятся к числу крупнейших торговых партнеров нашей страны. Тем не менее, доля объема торговли со странами-членами ОИС в общем товарообороте Казахстана поступательно растет. Если в 2012 году доля составляла 7,2%, то по итогам 2016 года доля стран ОИС составляет 10,3%», - проинформировал министр.

Основными торговыми партнерами Казахстана являются Турция, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, ОАЭ, Туркменистан, Азербайджан и Малайзия.

«Страны-члены ОИС, на долю которых сегодня приходится свыше 11,4% экспорта Казахстана, представляют интерес для нас в качестве рынков сбыта отечественной продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Вступление в силу Генерального соглашения даст дополнительную поддержку продвижению инициативы Президента РК Нурсултана Назарбаева о создании в Астане нового института ОИС - Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ)», - подчеркнул глава ведомства.

Данный орган дает Казахстану прямые выгоды по расширению потенциала экспорта продовольствия, в рамках деятельности ИОПБ Казахстан будет иметь возможность экспортировать как минимум один миллион тонн пшеницы в год в страны ИОПБ. Кроме того Казахстан получит возможности для развития сельского хозяйства посредством привлечения средств Исламского банка развития.

Также предусматривается расширение сотрудничества в области инвестиций.

«Страны-члены ОИС, в особенности арабская группа стран, такие как Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн - это крупные инвесторы для экономик развитого и развивающегося мира. В частности, ресурсы инвестиционных фондов ОАЭ превышают 1 триллион долларов. Ратификация Генерального соглашения еще раз подтвердит намерения Казахстана в заинтересованности развития инвестиционного сотрудничества с исламским миром и расширит правовое поле такого сотрудничества», - пояснил Т. Сулейменов.

По словам министра, помимо капитала, исламские страны обладают передовыми технологиями.

«На данном этапе страны экспортеры нефти стремятся изменить модель развития, основанную на экспорте этого сырья. Они проводят политику экономической модернизации, финансируя передовые секторы экономики, опирающиеся на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В этом плане Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями, посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий», - уточнил глава ведомства.

Он сообщил, что 10-11 сентября 2017 года в городе Астана в дни закрытия Международной выставки ЭКСПО - 2017 планируется проведение Первого саммита ОИС по науке и технологиям с участием глав государств ОИС.

«Цели и задачи данного Генерального соглашения полностью соответствуют экономическим интересам Казахстана. Развитие сотрудничества с исламскими странами является также одним из приоритетов внешней политики страны.

Реализация законопроекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», - заключил Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова