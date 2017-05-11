Эйр Астана, КМГ и Казатомпром будут приватизированы к 2019 году

Об этом объявил министр финансов РК Бахыт Султанов.

Крупнейшие нацкомпании страны - Эйр Астана, КазМунайГаз и Казатомпром - будут приватизированы не позднее 2019 года, передает передает МИА "Казинформ"





Министр финансов РК Бахыт Султанов объявил об этом в среду, 10 мая. «Акции трех компаний будут продаваться посредством IPO», - сообщил министр агентству Reuters в рамках ежегодного собрания Европейского Банка Реконструкции и Развития, проходившего на Кипре.





В Казахстане уже приватизировано более 120 малых и средних компаний. В настоящее время идет подготовка к приватизации крупных предприятий.



