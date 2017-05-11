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Сервис Instagram облегчил пользователям публикацию фотографий

11 мая 2017, 11:14

Новая функция подойдет пользователям «слабых» мобильных устройств, которые имеют слишком мало памяти или по другим причинам не поддерживают установку приложения Instagram.

Долгое время публикация снимков в Instagram была доступна лишь обладателям мобильных устройств с установленным приложением. Упор делался на смартфоны: официального приложения для iPad не существует до сих пор, пишет The Verge.

По его данным, разработчики сервиса реализовали возможность публиковать снимки через мобильную версию сайта. Теперь при заходе на сайт Instagram.com на мобильном устройстве в нижнем меню появится пиктограмма с изображением фотокамеры.
С помощью новой функции можно публиковать снимки, сделанные камерой гаджета. В то же время фильтры, доступные в приложении, в веб-версии Instagram использовать нельзя.

Как отметило издание, возможность публикации фото через сайт сервиса продиктована необходимостью расширять аудиторию. Новая функция подойдет пользователям «слабых» мобильных устройств, которые имеют слишком мало памяти или по другим причинам не поддерживают установку приложения Instagram.

Фото: AndroidInsider.ru

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