О чём общаются взрослые мужчины с несовершеннолетними в интернете

На портале Бухта Капшагай размещен материал, автор которого на личном опыте решила проверить, о чём общаются мужчины с несовершеннолетними девочками в интернете.





Создание профайла на сайте одной из популярных ныне социальных сетей заняло не больше 10 минут. В качестве «картинки» была использована фотография юной девушки 14 лет без какого-либо намека на пошлость. И почти сразу на страничку стали заглядывать разнокалиберные мужчины.





Некоторые после нескольких обычных для знакомства фраз интересовались, был ли у их юной собеседницы сексуальный опыт. Ещё несколько человек сходу предлагали встретиться, вполне понятно для чего.





«Но мне всего 14. Вас это не смущает?» – парировала девушка на нескромное предложение 30-летнего мужчины. «Ну, ничего страшного, это будет наш с тобой секрет. Тебе понравится, все подруги будут завидовать», – отвечал особо настойчивый «джентльмен».





Недели такого общения хватило, чтобы понять – на месте фиктивной анкеты юной девочки может оказаться любая реальная. А виртуальное общение запросто может перейти в реальное. И речь отнюдь не о знакомстве с ровесником. Часто там совсем другие возрастные категории…





В Капчагае проблема усугубилась еще сильней и корни повылезали только сейчас, раскопанный младенец оголил и нашу реальность - если нет заявления и громкого публичного скандала, то и нет проблемы, считают многие жители нашего города. А вопрос: насколько комфортно чувствует себя ребенок, может интересовать только психологов, но ни как не представителей правоохранительных органов, в первую очередь оперирующих святым для них словом – "заявление".





Так что, пока одних любителей юной плоти буквально через годик будут готовить к принудительной кастрации, другие вполне серьезно могут обдумывать планы как бы "умыкнуть" очередную девственницу. А потом с невинным видом говорить, что все было по согласию и не я у нее первый...





– Моей дочке всего 10 лет, но у неё уже есть свои странички в соцсетях. Это не прихоть, это веяние времени – интернет прочно вошёл в нашу жизнь, – рассказывает жительница города Капшагай.





– Но все странички мы с ней создавали вместе, так что я знаю все её пароли. И думаю, что это должен знать каждый родитель. Время от времени отслеживаю, что там происходит. И однажды наткнулась на сообщения от странного пользователя с мультяшной аватаркой вместо реальной фотографии. По указанному возрасту – довольно взрослый человек, а в друзьях у него исключительно дети. Сначала он писал моей дочери что-то о мультиках, компьютерных игрушках. Ну а потом пошли неприличные вопросы. Состояние, в котором я тогда пребывала, не передать словами. Хотела, по примеру российских борцов с педофилами, назначить этому гаду встречу и навсегда отбить желание общаться с детьми по интернету. Потом, немного успокоившись, написала письмо с жалобой на этого пользователя администратору соцсети. А также сделала рассылку всем детям, которые были у него в друзьях, чтобы они не общались с этим дядей. Отдельно побеседовала с дочкой, объяснила ей, что в интернете дружить и общаться можно только с теми, кого она в реальной жизни считает своими друзьями и близкими людьми. Все странички закрыла от свободного доступа. То есть посторонний к странице моей дочери уже не сунется. Ну и продолжаю регулярно контролировать. Некоторые говорят, что детям вообще нужно запретить доступ в Сеть. Я думаю, это крайняя мера. Просто не надо жалеть времени на контроль над тем, что происходит с детьми не только в реале, но и в виртуале.





Причина для тревог не только педофилия, но и риск, что ребёнок может оказаться в нехорошей компании сверстников со всеми вытекающими последствиями. Остро стоит сейчас и проблема втягивания несовершеннолетних в нетрадиционные религиозные течения.





Так что родители должны обращать внимание буквально на всё! Каков круг друзей и знакомых, чем интересуется, чем занимается в свободное время, что читает, какую музыку слушает, какие фильмы смотрит, что касается интернета, то целесообразно, конечно, ограничить к нему доступ ребёнка. И отслеживать, какие страницы он посещает и чем вообще там занимается.





Это не слежка – это необходимый контроль, который в случае чего поможет вовремя среагировать. А если вы заметили, что с ребёнком происходит что-то подозрительное, приложите максимум усилий, чтобы вывести его на откровенный разговор.





Никто, кроме вас, не убережёт его от беды…





В Казахстане ужесточили наказание для педофилов. Впервые в стране введено пожизненное заключение за изнасилование малолетних. «Уголовный кодекс РК, действующий с 1 января 2015 года, впервые ввел пожизненное лишение свободы за изнасилование малолетней, а равно за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (-ей). Суд также может выбрать лишение свободы на срок от 15 до 20 лет». Новый кодекс закрыл для педофилов лазейки! Для них отменены условное осуждение, условно-досрочное освобождение, любые сроки давности, примирение с потерпевшим, освобождение при деятельном раскаянии, поручительстве или стечении тяжких обстоятельств, замена не отбытой части наказания на штраф или ограничение свободы, отсрочка отбывания лишения свободы при наличии детей, амнистия.



