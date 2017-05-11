Во что обойдется родителям прощание со школой в 2017 году

Выпускной в школе будет стоить от 100 тысяч тенге за человека. Все зависит от буйства фантазии, сумасбродства и страсти к показной роскоши устроителей праздника.

Выпускной, в отличие от свадьбы, бывает раз в жизни, так говорят в одном алматинском event-агентстве, специализирующемся на организации выпускных, поэтому отметить нужно так, чтобы вспоминалось в зрелом возрасте. И вот уже с началом сентября родители громко шуршат купюрами, решая организационные проблемы, которых даже не вагон и маленькая тележка, а целое море или океан: все зависит от двух "Ф" — фантазий и финансов.





"У нас в этом году выпускной и этому событию было посвящено несколько родительских собраний, превращающихся в соревнования между родителями — "кто готов потратить больше денег", — делятся родители на тематическом форуме "Сколько стоит выпускной?"





Подарки — учителю, шарики — детям





"Процесс организации выпускного вечера подразумевает работу над детальным планом мероприятия, — сообщается на сайте event-агентства. — Классический выпускной вечер на постсоветском пространстве соединяет официальную и банкетную части".





И надо сказать, что каждая из этих частей требует существенных материальных затрат.

В начале выпускников собирают в школе для вручения дипломов и грамот – значит, надо оформить зал или школьный двор, купить цветы и подарки учителям и школе, заказать фото- и видеосъемку. Оформление зала или двора воздушными шарами (колокольчик из воздушных шаров, гирлянды, букеты из шаров, символы, арки из воздушных шаров, большие шары с надписями) обойдется в среднем от 15 до 75 тысяч тенге.

По окончании торжественной части выпускники обычно выпускают в небо гелиевые шарики или большой шар с надписью. Один гелиевый шарик стоит от 130 до 250 тенге.

"У нас одна очень деятельная мать предлагала в навязчивой форме каждому выпускнику вручать еще и по памятному сувениру, желательно, дорогому, чтобы до пенсии хранили. От сувениров еле отговорили, но на дорогом памятном фотоальбоме эта мать настояла", — пожаловался один папа на форуме. Что касается подарка классному руководителю, то здесь вариантов много – может быть N-ная сумма в конверте или презент по предзаказу – ноутбук, мобильный телефон, дорогой сервиз, кухонный комбайн… и обязательно роскошный букет. Другим учителям тоже дарят цветы и делают подарки – это могут быть вазы, подарочные наборы или… что угодно, что придумают на родительском собрании и на что хватит денег.

Часто делаются дорогие подарки директору или же школе – здесь все зависит от финансовой состоятельности родителей, так как подарок может быть очень дорогим (интерактивные доски, компьютеры и прочее).

На этом этапе родительский кошелек могут покинуть более 50 тысяч тенге.

Месяцы суеты ради выпускного пиршества

Что касается выпускного вечера, тут агентства — просто кладезь разных сюрпризов. Здесь расскажут о миллионе разных наворотов. На вечер организаторы предлагают столько вариантов, что бедные родители не знают за какой из них ухватиться — на вкус и на цвет ведь все фломастеры разные.

Впрочем, большинство (около 99 %) выпускников предпочитают традиционный вечер, но при этом желают сделать его неповторимым. Вот по части "традиционной неповторимости" event-агентства и специализируются.

"Массовые сборы выпускников получат своеобразный шарм и эксклюзивность, если при организации следовать выбранной тематике. Можно выбрать разные фильмы и мультфильмы или спланировать мероприятие в стилистике любой страны. Представьте себя на испанском выпускном вечере, где танцовщицы массово исполняют фламенко", — соблазняют event-агентства. Торжественный вечер агентства предлагают провести в банкетных залах и ресторанах, но можно и с выездом за город. Открытые площадки на свежем воздухе, в целях обеспечения питания предоставляются услуги кейтеринга (выездного питания), ставятся шатры, сцена, музыкальное и световое оборудование, приглашается опытный ведущий. Конечно, все это — удовольствие не из дешевых. Гулянья на свежем воздухе обойдутся дороже, чем во многих ресторанах.

Кафе и ресторанов много и все они очень разные, поэтому выбирать родителям приходится долго. Банкет в кафе будет стоить до 7 тысяч тенге на человека без спиртного и без десерта. В элитных ресторанах, естественно, дороже — до 30 тысяч, банкетные залы — от 7 до 15 тысяч на человека. Украшать кафе или ресторан придется с помощью фирмы-оформителя праздников.

Следующий шаг — автомобиль. Некоторые родители на форумах пишут, что лимузины надо начинать заказывать за 4-5 месяцев(!), тогда якобы еще есть выбор. Телефонный опрос показал, что выбор целиком и полностью зависит от наличия денег. Цена проката варьируется в зависимости от "навороченности" арендуемой машины: 10 тысяч тенге в час — десятиместный лимузин, 12 тысяч – 15-местный. Гелендвагены стоят также, но мест в них меньше. Аренда микроавтобусов дешевле – от 2,5 тысяч в час.

Ну и как же без ведущего! Профессионал способен превратить выпускной в веселый и незабываемый день. Правда, работа его недешевая. Профессионализм ведущего оценивается по трем категориям: от 250 тысяч и выше, в промежутке от 150 до 250 и до 150 тысяч тенге.

Музыкальное оформление вечера зависит от категории и мощности аппаратуры, и расценивается до 200 тысяч. А если выпускники захотят услышать пение казахстанских звезд, то это обойдется, начиная от 1 тысячи долларов и по нарастающей лестнице музыкального престижа. На празднике может состояться даже парад–алле фокусников, акробатов, шпаго- и огнеглотателей. Такса циркачей — от 35 тысяч тенге. Услуги фото и видео оцениваются в среднем в 100 тысяч тенге. Колебание цены зависит от вида камеры и от предлагаемой обработки и компьютерной графики. Спецэффекты оператора вынут дополнительные тысячи из родительского кошелька. Пиротехнические и световые эффекты включают фонарики, фейерверки и салют. Они стоят от 60 тысяч тенге (100 выстрелов) — и ночное небо осветится в честь выпускного всем спектром цветов. Если устраивать салют самим, то фейерверк на 38 выстрелов стоит 20 тысяч тенге. "Холодный фонтан" — невысокий и безопасный — стоит от 3 тысяч тенге за 30 секунд. В общем, на этом этапе родительский кошелек покинут еще десятки тысяч тенге.

Главное, чтобы костюмчик сидел

И, наконец, самое важное. Это, конечно же, платье или костюм.

Цена нарядов сильно колеблется. Начиная от 5 тысяч тенге в китайском интернет-магазине без возможности примерить и обменять, и заканчивая, если оставаться в пределах более-менее разумных трат, 60-70 тысячами.

С прокатом тоже самое: "потолочная" стоимость платья на прокат, как нам удалось выяснить, может достигать 50 тысяч, причем за платье, которое уже не раз блистало на вечеринках. С костюмом для выпускника та же история. Если делать акцент на практичности, комфорте, удобстве, сочетая с громким именем производителя, то и цена будет соответствующей. Напрокат дают в основном смокинги и фраки — за право взять в аренду новый придется заплатить порядка 20 тысяч тенге, а если купить – то около 55 тысяч. Если взять уже бывший в прокате, то цена будет в районе 10 тысяч тенге.

Туфли, как для выпускниц, так и для выпускников могут обойтись в стоимость выпускного наряда. Средняя цена за бренд не самого известного производителя варьируется в пределах 25-50 тысяч тенге.

Парикмахер и визажист — тоже проблема выбора лучших по соотношению цены и качества. Салон красоты обойдется от 5 до 30 тысяч тенге. Таким образом, напоследок школа вытряхнет из родительского кармана от 100 до 500 тысяч тенге.

Источник: Sputmik Казахстан