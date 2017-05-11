Защитить имущественные интересы

Анар Болсамбекова,

судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны

Гражданским законодательством РК закреплено, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Законодатель, предоставляя защиту неприкосновенности частной собственности, обязывает собственника принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Право собственности бессрочно. Право собственности на имущество может быть принудительно прекращено только по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РК.

Гражданским кодексом установлен исчерпывающий перечень случаев, когда имущество собственника может принудительно отчуждаться:

- обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника;

- принудительное отчуждение имущества, которое в силу законодательных актов РК не может принадлежать данному лицу;

- реквизиция, конфискация;

- принудительное отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка;

- изъятие бесхозяйственно содержащихся памятников истории и культуры, культурных ценностей;

- национализация;

- продажа имущества с публичных торгов по решению суда в случае невозможности раздела общего имущества либо выдела доли из него в соответствии со ст. 218 ГК РК.

Ввиду наличия в судебной практике многочисленных споров, связанных с защитой собственниками своих прав, признанием права собственности, истребованием имущества собственником из чужого незаконного владения, признанием сделок по отчуждению имущества незаконными, в Гражданский кодекс РК с 11 марта 2017 года добавилось понятие, что сделки с собственностью могут признаваться ничтожными в случае несоблюдения при их заключении императивных требований законодательства РК. Суды при рассмотрении и разрешении гражданских дел обязаны точно соблюдать требования Конституции, конституционных законов, норм Гражданского процессуального кодекса и других нормативных правовых актов, а также подлежащих применению международных договоров РК.

Перед судами стоит непростая задача, которая выражается не только в защите прав собственника имущества, но и в недопущении нарушения прав других лиц, которые имеют юридические притязания на имущество собственника, а именно арендаторов, залогодержателей, кредиторов, судебных исполнителей, налоговых органов, коммунальных служб, поставщиков услуг водоснабжения и электроснабжения, государственных органов, добропорядочных приобретателей.

В целях единообразного и правильного применения в судебной практике некоторых норм законодательства РК пленарным заседанием Верховного Суда Республики Казахстан периодически выносятся нормативные постановления, которые включаются в состав действующего права и являются общеобязательными. Приведем десять нормативных постановлений Верховного Суда РК, которые наиболее часто применяются судами при рассмотрении споров по защите права собственности, по понуждению собственника имущества к исполнению своих обязательств перед третьими лицами: от 16 июля 2007 года № 5 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защитой права собственности на жилище»; от 7 июля 2016 года № 6 «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности»; от 12 января 2009 года № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам»; от 25 декабря 2006 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд»; от 20 апреля 2006 года № 3 «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником»; от 23 декабря 2005 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства, связанного с взысканием задолженности за тепловую и электрическую энергию»; от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»; от 20 апреля 2006 года № 3 «О практике рас- смотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником»; от 20 июня 2005 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об исполнительном производстве»; от 9 июля 1999 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о праве собственности на жилище».

Также необходимо отметить, что в некоторых вопросах суд выступает в качестве регулятора отношений с предоставлением отсрочек по реализации заложенного имущества собственника либо при обращении взыскания на имущество собственника.

Так, согласно ст. 21 Закона РК от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества» в обращении взыскания на имущество, заложенное по ипотечному договору, может быть отказано, если допущенное должником нарушение основного обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

По просьбе залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе в решении об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество отсрочить его реализацию на срок до одного года в случаях, когда:

- залогодателем является гражданин, независимо от того, какое недвижимое имущество заложено им по ипотечному договору, при условии, что залог не связан с осуществлением этим гражданином предпринимательской деятельности;

- предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Отсрочка реализации заложенного недвижимого имущества не затрагивает прав и обязанностей сторон по основному обязательству и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора, при- читающихся ему вознаграждения и неустойки.

Если залогодатель в пределах предоставленного ему отсрочкой времени удовлетворит требования залогодержателя, суд по заявлению залогодателя отменяет это решение.

Но при этом законом также установлено, что отсрочка реализации ипотеки не допускается в случаях:

- если она может повлечь существенное ухудшение финансового положения залогодержателя;

- если в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждено дело о признании его банкротом.

Согласно п. 8 ст. 55 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» обращение взыскания на имущество должника, в том числе на долю в общем имуществе, судебным исполнителем осуществляется с санкции суда, получаемой в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РК.