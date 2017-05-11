Подписано Гарантийного соглашения между Министерством финансов РК и ЕБРР

10 мая 2017 года в рамках проведения Ежегодного Заседания Совета Управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития на Кипре Министром финансов Республики Казахстан - Бахытом Султановым и Первым Вице-Президентом Европейского Банка Реконструкции и Развития - Филом Беннетом было подписано Гарантийное соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития для финансирования проекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей».

Европейский Банк Реконструкции и Развития предоставляет республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан заем на сумму до 180 млн. долл. США для финансирования указанного проекта под государственную гарантию.

Целью проекта является реконструкция и восстановление водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, а также повышение эффективности КПД существующих оросительных систем с целью улучшения качества и обеспеченности орошаемых земель поливной водой.

Администрирование и расходование средств будет осуществляться администратором Проекта - Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан.

Реализация Проекта предусматривается Антикризисным планом действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы.

Казахстанская сторона отметила, что Европейский Банк Реконструкции и Развития остается одним из основных стратегических партнеров Республики Казахстан и подписание указанного Гарантийного соглашения подтверждает высокое доверие между сторонами и служит ярким доказательством укрепления сотрудничества.