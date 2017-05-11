Избегая столкновения с нарушителем, водитель Hyundai угодил в арык в Алматы

В Алматы в ДТП попал Hyundai, водитель которого хотел избежать столкновения с BMW , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на пересечении улиц Момышулы - Акын Сара. Как рассказал водитель Hyundai, он ехал по Акын Сара на восток. На пересечении с Момышулы не работал светофор. И в то время, когда он выехал на перекресток, в северном направлении по Момышулы перед ним выехал BMW, водитель которого проигнорировал знак "Уступи дорогу". Чтобы избежать с ним столкновения, водитель Hyundai нажал на тормоз и вывернул руль в сторону. С BMW в итоге он не столкнулся, но на мокрой дороге машину занесло и она угодила в арык, подмяв дорожный знак.





В результате ДТП обошлось без пострадавших.



