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В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3

11 мая 2017, 11:43

Глубина очага землетрясения составила 39 километров.

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в четверг в Азербайджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Республиканского сейсмологического центра.

"На территории Саатлинского района Азербайджана в четверг в 07.24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,3", — говорится в сообщении.

Согласно данным сейсмоцентра, глубина очага землетрясения составила 39 километров.

Фото: 112

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