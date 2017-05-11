В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3
11 мая 2017, 11:43
Глубина очага землетрясения составила 39 километров.
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в четверг в Азербайджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Республиканского сейсмологического центра.
"На территории Саатлинского района Азербайджана в четверг в 07.24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,3", — говорится в сообщении.
Согласно данным сейсмоцентра, глубина очага землетрясения составила 39 километров.
Фото: 112
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