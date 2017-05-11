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Тело девятнадцатилетнего актюбинца обнаружено в реке спустя почти полгода

11 мая 2017, 11:47

Тело без внешних признаков насилия направлено в морг, назначена экспертиза.

В Акмолинской области найдено тело молодого парня, пропавшего пять месяцев тому назад, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

Тело обнаружил местный житель 10 мая в 2,5 километрах от села Пригородное в реке Ишим, и позвонил в Жаркаинский РОВД.

В ходе опознания установлен пропавший на Новый год местный житель Руслан Зингеров, 1998 года рождения. Первого января в 00.15 он вышел из дома и отправился на дискотеку. С тех пор его судьбе ничего не было известно. В полиции отметили, что на учете он не состоял и ранее не уходил из дома надолго. Тело без внешних признаков насилия направлено в морг, назначена экспертиза. Обстоятельства смерти пропавшего устанавливаются.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Foto: ДЧС Северо-Казахстанской области

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