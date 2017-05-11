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Сильное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматы

11 мая 2017, 11:50

Подробности произошедшего выясняются.

В серьезное ДТП попал пассажирский автобус в Алматы, передает Zakon.kz.

Очевидцы в соцсети выкладывают видео с последствиями случившегося. ДТП произошло по пр.Райымбека в восточном направлении, не доезжая ул.Тлендиева. Пассажирский автобус врезался в столб. Удар был настолько сильный, что водителя, по словам очевидцев, зажало в кабине.

Второй участник аварии - Mercedes-Benz G-класса, также получил сильные повреждения. Судя по ним, автобус протаранил внедорожник.

Количество пострадавших и подробности ДТП выясняются.



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