Сильное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматы
11 мая 2017, 11:50
Подробности произошедшего выясняются.
В серьезное ДТП попал пассажирский автобус в Алматы, передает Zakon.kz.
Очевидцы в соцсети выкладывают видео с последствиями случившегося. ДТП произошло по пр.Райымбека в восточном направлении, не доезжая ул.Тлендиева. Пассажирский автобус врезался в столб. Удар был настолько сильный, что водителя, по словам очевидцев, зажало в кабине.
Второй участник аварии - Mercedes-Benz G-класса, также получил сильные повреждения. Судя по ним, автобус протаранил внедорожник.
Количество пострадавших и подробности ДТП выясняются.
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