Борьба за место в обычном салоне американского самолета, привела одного из пассажиров тюрьму, а другого — в больницу.

В США пассажиры устроили драку за кресло в салоне самолета, сообщает НТВ.ru









Шокированные пассажиры кричали и умоляли нападавшего остановиться. Усмирить драчуна смогли только подоспевшие сотрудники аэропорта.





Кадры драки в салоне самолета авиакомпании Southwest Airlines сняли очевидцы, которые находились на борту рейса, следовавшего из Далласа в Окленд. Двое пассажиров пассажира не поделили кресла. Один из них, минуя этап переговоров, сразу накинулся на соперника, повалил его и начал жестоко избивать.