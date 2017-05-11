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В США пассажиры устроили драку за кресло в салоне самолета

11 мая 2017, 11:51

Борьба за место в обычном салоне американского самолета, привела одного из пассажиров тюрьму, а другого — в больницу.

В США пассажиры устроили драку за кресло в салоне самолета, сообщает НТВ.ru.

Кадры драки в салоне самолета авиакомпании Southwest Airlines сняли очевидцы, которые находились на борту рейса, следовавшего из Далласа в Окленд. Двое пассажиров пассажира не поделили кресла. Один из них, минуя этап переговоров, сразу накинулся на соперника, повалил его и начал жестоко избивать.

Шокированные пассажиры кричали и умоляли нападавшего остановиться. Усмирить драчуна смогли только подоспевшие сотрудники аэропорта.


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