В США пассажиры устроили драку за кресло в салоне самолета
11 мая 2017, 11:51
Борьба за место в обычном салоне американского самолета, привела одного из пассажиров тюрьму, а другого — в больницу.
В США пассажиры устроили драку за кресло в салоне самолета, сообщает НТВ.ru.
Кадры драки в салоне самолета авиакомпании Southwest Airlines сняли очевидцы, которые находились на борту рейса, следовавшего из Далласа в Окленд. Двое пассажиров пассажира не поделили кресла. Один из них, минуя этап переговоров, сразу накинулся на соперника, повалил его и начал жестоко избивать.
Шокированные пассажиры кричали и умоляли нападавшего остановиться. Усмирить драчуна смогли только подоспевшие сотрудники аэропорта.
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