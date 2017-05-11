В Казахстане стартует международный музыкальный проект «Мен -қазақпын»

11 мая 2017 года в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная запуску международного проекта «Мен – қазақпын» с участием министра информации и коммуникации РК Д. Абаевым и Председателем АО РТРК «Казахстан» Е. Кариным. Организатором проекта является АО РТРК «Казахстан», сообщает сообщает Zakon.kz





В проекте будут задействованы не только казахстанцы, но и казахоязычные музыканты из России, Китайской Народной Республики, Монголии и Алтая.





Цель проекта - развивать и популяризировать народную музыку среди молодежи. В каждом регионе страны будут проходить специальные отборочные туры среди исполнителей народной музыки (терме, кюи и т.д), а самые лучшие получат путевку на Республиканский телевизионный конкурс. В качестве жюри будут известные музыканты и исполнители нашей страны, которые выберут самых лучших участников.





В конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 18 до 40 лет, которые исполняют народные песни на национальных инструментах, таких как: домбыра, кобыз, сырнай и т.д. Сценическая одежда участника должна быть в национальном стиле.





Необходимые документы для участия в конкурсе:





- копия удостоверения личности;





- автобиография;





- качественное фото в электронном варианте;





- список композиций для исполнения.





Заявление об участии в конкурсе должно быть отправлено на электронный адрес организатора по месту жительства за 20 дней до начала конкурса.





Победители конкурса соберутся в Астане и в рамках проекта будут награждены специальными статуэтками и призами. Также, им будут присуждены номинации: «Лучший традиционный исполнитель года», «Лучший исполнитель терме года», «Лучший кюйши года».



