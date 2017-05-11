Кражу драгоценностей на 26 млн тенге совершили из бутика в Кызылорде
11 мая 2017, 11:59
Кража произошла 30 января 2017 года.
В Кызылорде полицейскими задержаны два молодых человека, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму свыше 26 000 000 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.
Кража произошла 30 января 2017 года в одном из торговых домов города Кызылорды. Подозреваемые, сломав окно, проникли в помещение бутика, где продавались золотые ювелирные изделия. Украв драгоценные изделия, преступники скрылись с места происшествия.
В результате проведения оперативных мер оба подозреваемых были задержаны. Подозреваемые в краже золотых изделий и бриллиантов на общую сумму 26 млн 180 тысяч тенге - жители областного центра, 22 и 23 лет.
В настоящее время в отношении задержанных ведется досудебное расследование по статье 188 части 4 УК РК.
фото: Arnapress.kz
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