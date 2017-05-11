Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кражу драгоценностей на 26 млн тенге совершили из бутика в Кызылорде

11 мая 2017, 11:59

Кража произошла 30 января 2017 года.

В Кызылорде полицейскими задержаны два молодых человека, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму свыше 26 000 000 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.

Кража произошла 30 января 2017 года в одном из торговых домов города Кызылорды. Подозреваемые, сломав окно, проникли в помещение бутика, где продавались золотые ювелирные изделия. Украв драгоценные изделия, преступники скрылись с места происшествия.

В результате проведения оперативных мер оба подозреваемых были задержаны. Подозреваемые в краже золотых изделий и бриллиантов на общую сумму 26 млн 180 тысяч тенге - жители областного центра, 22 и 23 лет.

В настоящее время в отношении задержанных ведется досудебное расследование по статье 188 части 4 УК РК.

фото: Arnapress.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...