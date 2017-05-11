Расходы бюджета на зарплату госслужащим в текущем году вырастут на 20 млрд тенге, будет выделено 1,32 трлн тенге

На обязательное медицинское страхование своих работников госсектор перечислит 8,6 млрд тенге.

За 2016 год расходы госбюджета на заработную плату работников госсектора увеличились на 18%, составив 1,30 трлн тенге. В текущем году рост составит только 1%, объем выделенных средств увеличится до 1,32 трлн тенге. В том числе на оплату труда будет приходиться 1,2 трлн тенге, 112 млрд тенге компенсационных выплат, 7 млрд тенге на дополнительные денежные выплаты и еще 242 млн тенге на обязательный пенсионный взнос.

В целом доля госсектора в общем фонде заработной платы составляет 22%. Из них примерно 12,4 млрд тенге (0,9%) приходится на служащих госуправлений.

На сегодняшний день в стране насчитывается 98,9 тысяч кадров государственной службы, из которых 53 тысячи - госслужащих центральных органов и 46 тысяч - госслужащих местных исполнительных органов.

Увеличение бюджетных средств на оплату труда госслужащих оказало влияние на соответствующий рост налоговых и прочих отчислений работодателей на 25%, составив 101,8 млрд тенге. В том числе отчисления в государственный Фонд социального страхования составили 52,3 млрд тенге, социальный налог - 49 млрд тенге.

В 2017 году к неналоговым взносам добавятся еще и отчисления на обязательное медицинское страхование в размере 8,6 млрд тенге.

Всего госсектор в текущем году увеличит отчисления в казну на 9%, до 110,8 млрд тенге.

Напомним, что с 2018 года в Казахстане будет внедрена факторно-балльная шкала оплаты труда государственных служащих. Данная система будет учитывать масштаб, ответственность и сложность выполняемых функций работника.

Установление заработной платы по результатам работы должно обеспечить внутреннюю справедливость системы оплаты труда, и ускорить сокращение уровня коррупции в стране. По итогам 2016 года Казахстан улучшил свою позицию, переместившись с 64 на 63 место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю «неформальные платежи и взятки». К 2020 году Казахстан должен занять 58 место. А также по показателю «фаворитизм в принятии решений чиновников» перешел с 50 на 48 место, а к 2020 году должен достигнуть 39 места.