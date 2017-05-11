Индивидуальный QR-код присвоен всем столичным зданиям
11 мая 2017, 12:05
Новшество значительно облегчит работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов, которые сейчас плутают по улицам в поисках нужного дома.
В Астане начата работа по замене прежних информационных аншлагов на новые с QR-кодами и буквенно-цифровыми почтовыми индексами, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.
Замена аншлагов будет проводиться постепенно. Для начала обновленные таблички разместят на строениях, расположенных на основных улицах, в последующем будет охвачена вся территория столицы, сообщила в четверг газета «Вечерняя Астана».
Замена указателей проводится в связи с внедрением новой системы почтовых индексов, которые отныне присваиваются отдельно каждому зданию.
Отныне с присвоением каждому зданию индивидуального QR-кода, даже если название улицы или нумерацию дома поменяют, индекс останется неизменным.
Новый буквенно-цифровой почтовый индекс состоит из семи символов. Первый означает область, последующие два – город/район области, остальные четыре символа – само здание.
На данный момент каждому зданию в Астане присвоен новый почтовый индекс, который можно узнать на сайте: post.kz/postcode.
Фото с сайта i2.wp.com
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