Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Индивидуальный QR-код присвоен всем столичным зданиям

11 мая 2017, 12:05

Новшество значительно облегчит работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов, которые сейчас плутают по улицам в поисках нужного дома.

В Астане начата работа по замене прежних информационных аншлагов на новые с QR-кодами и буквенно-цифровыми почтовыми индексами, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.

Замена аншлагов будет проводиться постепенно. Для начала обновленные таблички разместят на строениях, расположенных на основных улицах, в последующем будет охвачена вся территория столицы, сообщила в четверг газета «Вечерняя Астана».

Замена указателей проводится в связи с внедрением новой системы почтовых индексов, которые отныне присваиваются отдельно каждому зданию.

Отныне с присвоением каждому зданию индивидуального QR-кода, даже если название улицы или нумерацию дома поменяют, индекс останется неизменным.

Новый буквенно-цифровой почтовый индекс состоит из семи символов. Первый означает область, последующие два – город/район области, остальные четыре символа – само здание.

На данный момент каждому зданию в Астане присвоен новый почтовый индекс, который можно узнать на сайте: post.kz/postcode.

Фото с сайта i2.wp.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...