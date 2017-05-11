Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 3,7%

Рост ВВП Казахстана за январь-апрель 2017 года составил 3,7%. Об этом в кулуарах сената сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Согласно данным статистики, рост ВВП за четыре месяца этого года составил 3,7%. Это достаточно позитивная новость, потому что по итогам квартала рост ВВП был 3%. Хорошую динамику показали отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, хорошая динамика также у нас сохраняется в транспорте и логистике, неплохо дела обстоят в сельском хозяйстве. Поэтому в целом достаточно позитивные цифры», — подчеркнул глава ведомства.

Между тем, как сообщил на заседании правительства Тимур Сулейменов, негативные внешние риски для экономики Казахстана, которые особо остро ощущались в первом полугодии 2016 года, на сегодня полностью исчерпаны.

Ранее в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы» министр сообщил, что в 2017 году рост ВВП в Казахстане может составить 2,5%.

Международный валютный фонд (МВФ) также ожидает роста ВВП РК в 2017 году на 2,5%, в 2018 году — на 3,4%. По данным МВФ, экономика республики достигнет таких показателей в результате большей добычи нефти и более сильного внешнего спроса.