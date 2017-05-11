АДГСПК РК: В 16 сферах значимых для развития бизнеса начата работа по устранению коррупции

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции отметили, что акцент в работе сделан на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями

На очередном брифинге в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказали о реализации новых мер противодействия коррупции, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Как отметил директор Департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов главный акцент в работе сделан на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями,





«Агентством совместно с НПП «Атамекен» начата масштабная работа по устранению коррупционных рисков в 16 сферах, значимых для развития бизнеса», - отметил спикер.





Также он добавил, что на совместных совещаниях Агентства и НПП «Атамекен» рассмотрены результаты анализа проведенного в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства, государственного закупа.





«Коррупционные риски в данных сферах связаны с несовершенством процедур оказания государственных услуг, наличием дискреционных полномочий в нормативных правовых актах и конфликтом интересов. В целях устранения выявленных рисков выработаны соответствующие рекомендации в адрес министерств здравоохранения, сельского хозяйства, по инвестициям и развитию, финансов», - сказал Муксимов.





К примеру, выявлены завышенные требования при приобретении товаров и услуг в рамках программы оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, с учетом которых Министерству здравоохранения рекомендовано совместно с ТОО «СК-Фармация» разработать стратегию дальнейшего развития системы закупок, в том числе рассмотреть возможность перехода в электронный формат.





Кроме того, выявлен факт конфликта интересов в отношении руководителя отдела сельского хозяйства Шуского района Жамбылской области, который оказывал предпочтение при распределении бюджетных средств крестьянским хозяйствам «Бектибай», «Бектибай-1», «Самат», «Еркін», учредители которых являлись его ближайшими родственниками. В результате, только с 2014 по 2016 годы они получили 159,9 млн.тенге в виде субсидий на ГСМ.





В сфере архитектуры и градостроительства выявлен факт дискреционных полномочий должностных лиц при выдаче лицензии на строительно-монтажные работы, для получения которой требуется наличие минимальной материально-технической оснащенности. Минимальный комплект данного оборудования законодательно не определен, что повышает субъективный фактор выдачи лицензии.





«В ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере государственного закупа выявлена противоречивость компетенции Министерства финансов по реализации государственной политики и контроля в данной сфере, что в свою очередь может послужить необъективному контролю и препятствием в развитии данной сферы», - сказал он.





Также в Агентстве, особо обозначили проект «Общественный мониторинг государственных закупок».





«Сейчас во всех территориальных Департаментах Агентства определены ответственные лица, которым даны электронные цифровые подписи для мониторинга порталов», - добавил Муксимов.





К примеру, в Алматинской области выявлено три факта завышения цен на общую сумму более 39 миллионов тенге, в Карагандинской области по одному лоту на сумму около 2,3 млн.,в Актюбинской области на сумму 612 тысяч тенге.





Данная работа Агентством будет проводиться на системной основе.



