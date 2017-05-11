Серьезное ДТП с участием автобуса в Алматы: пострадали 17 человек

Стали известны подробности серьезного ДТП , произошедшего на пр.Райымбека в Алматы,





Как рассказали очевидцы, автобус 63 маршрута двигался по пр.Райымбека в восточном направлении. Mercedes-Benz G-класса двигался в западном направлении. Между улицами Петрова и Тлендиева на развороте водитель решил не развернуться, а свернуть налево, на ул.Потемкина. Перед потоком встречных машин проехать удалось, но его протаранил автобус.





Между тем, в пресс-службе ДВД города сообщили следующее. Оба транспортных средства двигались попутно. Возможно, водитель «Гелендвагена» совершал маневр. Это установит следствие. В результате случившегося за медицинской помощью обратились 17 человек. Расследование ДТП передано Управлению дознания ДВД Алматы.



