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В Павлодаре начали авиаобработку поймы Иртыша против комаров

11 мая 2017, 12:40

Первые вылеты самолетов АН-2 состоялись рано утром 11 мая.

Специалисты планируют обработать более 16 тысяч гектар площадей в ближайшие дни, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Первые вылеты самолетов АН-2 состоялись рано утром 11 мая. С бортов «кукурузников» в пойменной части Иртыша начали распылять биологический препарат «Бактицид». - Вообще первые авиаобработки были назначены на 7-8 мая, самолеты были готовы к этим датам, но из-за сильного ветра научная группа рекомендовала перенести сроки обработки, - говорит главный специалист Павлодарского областного филиала РГП «Фитосанитария» Иван Кисиль.

– Если условия позволят, а, согласно прогнозу, погода будет ясной, мы закончим эти работы в течение 2-3 дней. Всего нам предстоит обработать 14150 гектар по Павлодару и 2600 гектар по Аксу. Согласно мониторингу научной группы, на момент первого вылета личинки комара находятся во второй стадии. - Это значит, что у нас еще есть время до тех пор, пока не начнется третья стадия и формирование куколок, - биолог-энтомолог научной группы Ануар Алшин.

– Наша группа ежедневно обследует пойму и вся прибрежная территория от села Кенжеколь до села Павлодарское находится под наблюдением и контролем. По словам экспертов, работы по определению эффективности обработки будут проводиться в течение трех дней, контрольные точки для этого уже назначены. Напомним, что с 20 апреля в Павлодаре, Экибастузе и Аксу уже ведутся наземные обработки дренажных систем и мелководий.

Адиль Аскеров

Фото: автора

Видео: Аскара Газизова


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