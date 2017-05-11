В Астане на национальном чемпионате World Skills Казахстан учащиеся ЮКО завоевали 6 медалей

На чемпионате организованном Министерством Образовании и науки РК из разных уголков страны собрались и приняли участие более 400 молодых специалистов.

На национальном чемпионате Worldskills Kazakhstan, прошедшем в Астане в период с 2 по 5 мая южноказахстанские учащиеся завоевали 1 золотую и 5 серебряных медалей, передает пресс-служба акима области.





На чемпионате организованном Министерством Образовании и науки РК из разных уголков страны собрались и приняли участие более 400 молодых специалистов.





Отметим, что «Worldskills Казахстан» проходит в нашей стране в третий раз, а в этом году он проводится в рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» Главы государства Н.А. Назарбаева для выполнения поручений по повышению рабочего потенциала и формированию общества всеобщего труда.





Учащиеся из Южно-Казахстанской области соревновались в 9 компетенциях (специальностях). В частности, студент колледжа №6 Алтынбек Абулхаир в компетенции «Поварское дело» завоевал золотую медаль, а студенты колледжа №16 Таубай Жанарыс и Сейдулла Олжас в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Сварочное дело» удостоились серебряных медалей. Кроме того, серебряную медаль завоевала студентка Туркестанского гуманитарно-технического колледжа Касимова Оглай в компетенции «Дизайн и моделирование одежды». Также, серебряных медалей удостоились студент колледжа новых технологий Толеш Еркебулан в компетенции «Облицовка плиткой» и студент транспортного колледжа Жолдасбай Бакберген в компетенции «Инженерная графика CAD».





По итогам соревнований, обладатель золотой медали Алтынбек Абулхаир в компетенции «Поварское дело» примет участие в составе национальной сборной Казахстана в чемпионате WorldSkills Competition, который как ожидается, пройдет в октябре месяце в Абу-Даби.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



