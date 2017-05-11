Во Флориде сотни студентов освистали министра образования США

"Давайте постараемся услышать друг друга", — призвала Девос на церемонии вручения дипломов студентам.





Молодые люди не отреагировали на слова министра и продолжили стоять к ней спиной.





В частном университете Бетун Кукман традиционно обучаются по большей части темнокожие студенты, отмечает издание.





Недовольство студентов вуза вызывают опасения, что администрация Трампа сократит финансирование университетов, которые создавались для предоставления афроамериканцам высшего образования, сообщает издание. С точки зрения обучающихся и выпускников вуза, Девос едва ли понимает обстоятельства, в которых они живут.





Раннее сообщалось, что правозащитные организации потребовали отправить в отставку заместителя министра образования США Кэндиса Джексона за его нетолерантные взгляды по отношению к афроамериканцам.