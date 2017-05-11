СМИ назвало претендента на пост главного тренера «Кайрата»

После серии неудачных игр «Кайрата», в интернете появились слухи о том, что грузинский тренер алматинцев Кахабер Цхададзе может быть отправлен в отставку.

По неофициальным данным, 51-летний российский специалист Олег Кононов находится в списке кандидатов на пост главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент KazFootball.kz.





Известный в СНГ тренер Олег Кононов имеет за своими плечами богатый опыт работы в чемпионатах Беларуси, Молдавы, Украины и России. В частности, Олег Георгиевич возглавлял такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив» (оба — Беларусь), «Металлург», «Карпаты», «Севастополь» (все — Украина) и «Шериф» (Молдова). Последним местом работы специалиста был российский клуб «Краснодар».





Напомним, что после серии неудачных игр «Кайрата», в интернете появились слухи о том, что грузинский тренер алматинцев Кахабер Цхададзе может быть отправлен в отставку.



