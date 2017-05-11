Плющенко назвал Путина самым спортивным президентом мира

Президент России забросил шесть шайб и сделал четыре результативных передачи.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко после гала-матча Ночной хоккейной лиги назвал Владимира Путина самым спортивным президентом мира. Запись бывший фигурист сделал на своей странице в Instagtam.





«Мы сегодня проиграли в гала-матче "Легенды хоккея" против Сборной Ночной хоккейной лиги. Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно шесть шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», — написал Плющенко.





Встреча прошла 10 мая в ледовом дворце «Большой» в Сочи и завершилась со счетом 17:6 в пользу команды «Легенды хоккея», за которую выступал Путин и бывшие хоккеисты сборной России Павел Буре и Валерий Каменский. Президент России забросил шесть шайб и сделал четыре результативных передачи, пишет Lenta.ru





Ночная хоккейная лига — официальное объединение любительских хоккейных клубов России, организующее ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами для профессиональных команд. Лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта. Президент России регулярно принимает участие в гала-матчах лиги с 2012 года.





Фото: страница Плющенко в Instagram



