Жамбылская и Джизакская области подписали Меморандумы об укреплении дружеских отношений

Жамбылская и Джизакская области подписали девять Меморандумов о взаимном сотрудничестве и укреплении дружеских связей.

В рамках визита узбекской делегации в Доме дружбы города Тараз состоялось совещание по вопросам межгосударственного развития регионов, передает пресс-служба акима области.





За столом переговоров собрались аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, хоким Джизакской области Улугбек Узаков, представители узбекских компаний и управленческих структур жамбылского региона, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ерик Утембаев и Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Икром Назаров.





В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.









- Город Тараз имеет 2000 - летнюю историю и славится богатыми историческими и культурными ценностями. Жамбылская область с населением свыше 1,1 млн.человек, образована в 1939 году. Область на севере граничит с Карагандинской областью, на юге и западе – с Республикой Кыргызстан и Южно-Казахстанской областью, на востоке – с Алматинской. Сегодня Жамбылская область - это регион аграрно-индустриальной направленности, - заявил аким Жамбылской области.









Глава региона отметил, что на жамбылской земле 550 лет назад был заложен первый фундамент Казахской государственности.





Также было подчеркнуто, что основу промышленного производства области составляют 372 предприятия, где трудятся свыше 30-ти тысяч человек.





Карим Кокрекбаев рассказал о проекте по созданию Специальной Экономической Зоны «Химический парк «Тараз» общей стоимостью 2,5 млрд. долларов США, где планируются выпуск каустической соды, хлора, треххлористого фосфора, глифосфата, пестицидов, метанола и др.





Была подчеркнута тема металлургической промышленности региона и производства металлоизделий. В области осуществляется добыча и обогащение золотосодержащей руды, выплавка металлов, а так же производство изделий из металла.





Глава региона подробно остановился на строительной индустрии, агропромышленном комплексе, транспортной логистике и на развитии туризма.





-Для потенциальных инвесторов наш регион может стать отличной площадкой для выхода на рынки стран Евразийского экономического союза, а также торговых партнеров, как Индия, Китай и Иран,- сказал аким области.









Стоит отметить, что товарооборот за прошлый год между Республикой Узбекистан и Жамбылской областью составил свыше 34 млн. долларов США, где экспорт продукции составил 13,6 млн., а импорт – 20,5 млн. долларов США.





Карим Кокрекбаев выразил готовность поддержать и представленные узбекской стороной проекты.





Представители узбекской делегации проявили большой интерес и высоко оценили инвестиционные потенциалы региона.





Кроме того, всем членам делегации из приграничной страны были вручены пригласительные билеты на международную выставку «ЭКСПО-2017».









По итогам встречи руководители Жамбылской и Джизакской областей подписали ряд Меморандумов на 15 млрд. тенге о взаимном сотрудничестве и укреплении связей в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, экологии, а также строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.





В завершение официальной части визита гости из приграничной страны посетили достопримечательности древнего города историко-археологический центр «Көне Тараз», а также побывали на Мавзолее Карахана – памятника средневековой архитектуры, построенного предположительно в XI веке.



