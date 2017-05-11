Чемпионка Универсиады рассказала, как ее в детстве выгнали с бальных танцев

Трехкратная чемпионка Универсиады по фристайлу-могулу Юлия Галышева посетила одну из алматинских школ, где ее ждал сюрприз, сообщает корреспондент МИА « Казинформ ». Ученики с ювелирной точностью изобразили ее фирменный победный прыжок.





«В дни Универсиады мы всем классом ходили на соревнования, болели за наших. Сразу после соревнований у нас с ребятами 5 и 6 классов был урок на тему «Спорт- залог здоровья», посвященный Универсиаде. Юле уделила в своем рассказе особое место, так как она выполняет уникальный прыжок- сальто вперед с захватом лыж обеими руками, который не делает ни одна другая девушка. И предложила ученикам нарисовать его. Дети так вдохновились, что с удовольствием это сделали, отослала их тренеру Юлии Елене Круглыхиной. И тогда она мне пообещала, что как только будет время, они посетят нашу школу»,- рассказала преподаватель ИЗО, черчения и технологии Елена Зейневич.





Дети подготовились ко встрече основательно. Их интересовало, какие ощущения и эмоции испытывает спортсменка во время исполнения прыжков, сколько лет занимается фристайлом, и как проходят тренировки. Отвечая на один из вопросов, Юлия Галышева разоткровенничалась. Спортсменка так расчувствовалась, что поделилась тайной, из каких секций ее выгоняли в детстве.





«Я выбрала фристайл, потому что мне здесь понравился коллектив. Ребята были веселые, интересно проводить время. Когда были маленькие, проводили игровые тренировки. Раньше ходила на бальные тренировки, мне там не понравилось. Меня еще выгнали оттуда, нечаянно ударила мальчика ногой, когда делала колесо. Занималась футболом, тоже выгнали. В спорте я с 5 лет, 19 лет им занимаюсь»,- рассказала Юлия Галышева.





«Надеюсь, наша встреча, то, что они увидели мои медали вживую, подвигнет школьников на занятия спортом. Не важно, каким видом. Знаете, не каждый может рисовать акробатические элементы, а здесь они так четко выразили. Они очень общительные, и я надеюсь, что вернусь сюда с олимпийской медалью. Рисунки, которые мне сегодня подарили, поставлю в рамочку и повешу дома на почетном месте вместе с наградами. Для меня такое внимание дороже наград»,- поделилась впечатлениями Юлия Галышева.





Спортсменка уже начала подготовку к новому сезону. До 12 мая серебряный и бронзовый призер Чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Универсиады и Азиатских игр Юлия Галышева проводит в Алматы двухразовые тренировки по акробатике на батуте и общефизической силовой подготовке в гимнастическом зале на базе ЦСКА. После ее ждет месяц тренировок на снегу - по две недели в австрийских Альпах и Риддере на леднике. Летом предстоят тренировки на водных трамплинах и отработка новых элементов. В декабре открывается новый сезон. 9 февраля 2018 года Юлия Галышева выступит в соревнованиях по фристайлу-могулу на Зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхан.





Автор: Альберт Ахметов







