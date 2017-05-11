18 мая в ДВД Алматы будет работать "Консультативная приемная"

Время проведения мероприятия: с 09.00 часов до 17.00 часов.

18 мая 2017 года с 09.00 часов до 17.00 часов в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и правовой ответственности населения», в ДВД города Алматы будет проводиться прием граждан по методу "Консультативной приемной" , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Тема мероприятия: «Соблюдение антикоррупционного законодательства». На мероприятии будут даны юридические разъяснения.





Мероприятие будет проходить с участием представителей Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматы, партии "Нур-Отан", Общественного совета Алматы и представителей ИЛС, УСБ, УКР, ЮО ДВД Алматы.





Время проведения: с 09.00 часов до 17.00 часов.





Место проведения: здание ДВД г. Алматы, ул. Карасай батыра 84, 4-этаж, кабинет №424.





Контактные телефоны: 254-49-81.



