18 мая в ДВД Алматы будет работать "Консультативная приемная"
11 мая 2017, 13:08
Время проведения мероприятия: с 09.00 часов до 17.00 часов.
18 мая 2017 года с 09.00 часов до 17.00 часов в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и правовой ответственности населения», в ДВД города Алматы будет проводиться прием граждан по методу "Консультативной приемной", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Тема мероприятия: «Соблюдение антикоррупционного законодательства». На мероприятии будут даны юридические разъяснения.
Мероприятие будет проходить с участием представителей Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматы, партии "Нур-Отан", Общественного совета Алматы и представителей ИЛС, УСБ, УКР, ЮО ДВД Алматы.
Время проведения: с 09.00 часов до 17.00 часов.
Место проведения: здание ДВД г. Алматы, ул. Карасай батыра 84, 4-этаж, кабинет №424.
Контактные телефоны: 254-49-81.
фото: 7kun.kz
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