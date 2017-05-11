Пассажиры поездов не смогут выходить на безостановочных участках в Казахстане и России

Об этом сообщил журналистам председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Асет Асаубаев после прошедшего сегодня заседания комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК, передает передает МИА "Казинформ"





«Чтобы подобные случаи были исключены, соответствующая ответственность возложена на перевозчика. Как вы знаете, ранее Парламентом был принят законопроект по вопросам транспорта, инициированный депутатами, где введено понятие «иные места», а также, что пропуск поездов по данному участку, где осуществляется контроль через иные места, возложен на перевозчика. Соответственно, это будет обязанность перевозчика - не допускать подобных случаев.





У нас скоростные поезда, которые будут запущены, не предполагают возможности открытия двери в пути. Соответственно, эти факты будут исключены. Кроме того, по факту выхода и по факту въезда на нашу территорию, по количеству мест, по количеству пассажиров, проводится соответствующий учет. Поэтому, даже если подобные случаи будут иметь место, они будут зафиксированы», - сказал А.Асаубаев.





На заседании обсуждался проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года».





Как сообщил выступивший с докладом вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, протоколом предусматривается порядок пропуска через государственную границу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданным в управление сторонам. Безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб.





Вопросы открытия и закрытия станций для проведения грузовых операций на участках одного государства, расположенных на территории другого государства будут регламентироваться техническими нормативными документами того государства, в чьем управлении находятся данные станции.





Вице-министр также отметил, что планируется запуск новых скоростных поездов «Тулпар-Тальго» по маршрутам Астана-Уральск и Алматы-Уральск. Ратификация протокола позволит ускорить движение указанных поездов по участкам железной дороги, проходящим по территории Российской Федерации. Комитет принял решение внести законопроект на пленарное заседание палаты.





Мейрамбек Байгарин