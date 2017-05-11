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В апреле 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В апреле 2017 г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,3%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,2%, а в промышленности - стали ниже на 2,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,1%, услуги почтовые и курьерские, связи для юридических лиц - остались без изменения.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Апрель 2017г. к

Январь-апрель 2017г.

к январю-апрелю 2016г.

марту 2017г.

апрелю 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Потребительские цены

0,5

7,5

2,7

11,5

7,7

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию

-2,2

18,4

3,9

19,9

25,2

Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями

0,1

14,2

5,2

17,9

14,2

Цены в строительстве

0,3

4,4

1,6

6,3

4,6

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства

0,2

5,4

1,6

9,1

6,0

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

0,1

3,8

3,9

8,6

3,7

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

7,9

1,4

11,4

8,4

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,0

3,8

6,7

4,5

4,2

Цены оптовых продаж товаров, продукции

0,2

7,1

1,4

13,4

7,8

Цены экспортных поставок продукции*

-0,9

22,9

6,6

16,6

23,4

Цены импортных поступлений продукции*

-0,4

9,8

1,3

17,9

11,4

*)Данные замарт 2017 года.С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

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11 мая 2017, 13:14
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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