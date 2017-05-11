В апреле 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В апреле 2017 г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,3%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,2%, а в промышленности - стали ниже на 2,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,1%, услуги почтовые и курьерские, связи для юридических лиц - остались без изменения.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Апрель 2017г. к
|
Январь-апрель 2017г.
к январю-апрелю 2016г.
|
марту 2017г.
|
апрелю 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Потребительские цены
|
0,5
|
7,5
|
2,7
|
11,5
|
7,7
|
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию
|
-2,2
|
18,4
|
3,9
|
19,9
|
25,2
|
Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями
|
0,1
|
14,2
|
5,2
|
17,9
|
14,2
|
Цены в строительстве
|
0,3
|
4,4
|
1,6
|
6,3
|
4,6
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
0,2
|
5,4
|
1,6
|
9,1
|
6,0
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
0,1
|
3,8
|
3,9
|
8,6
|
3,7
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
7,9
|
1,4
|
11,4
|
8,4
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
3,8
|
6,7
|
4,5
|
4,2
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,2
|
7,1
|
1,4
|
13,4
|
7,8
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
-0,9
|
22,9
|
6,6
|
16,6
|
23,4
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
-0,4
|
9,8
|
1,3
|
17,9
|
11,4
|
*)Данные замарт 2017 года.С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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