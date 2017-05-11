В апреле 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В апреле 2017 г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,3%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,2%, а в промышленности - стали ниже на 2,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,1%, услуги почтовые и курьерские, связи для юридических лиц - остались без изменения.