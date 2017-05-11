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Изменение цен на рынке жилья в апреле 2017 года

 

В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье стала ниже на 0,2%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Апрель 2017г.

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

0,4

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-0,2

 

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена

за 1 кв.м,

тенге

Апрель 2017г. к

Январь-апрель 2017г.

к январю-апрелю 2016г.

марту 2017г.

декабрю 2016г.

апрелю 2016г.

декабрю 2015г.

Продажа нового жилья

250 067*

0,4

0,4

-1,9

-3,2

-3,7

Перепродажа благоустроенного жилья

188 233

0,0

-0,2

-2,6

-1,0

-3,3

Перепродажа неблагоустроенного жилья

115 251

0,0

-0,1

-0,2

3,5

-0,1

Арендная плата за благоустроенное жилье

1290

-0,2

0,8

-0,8

0,5

-0,8

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

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Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

11 мая 2017, 13:11
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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