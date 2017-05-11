Изменение цен на рынке жилья в апреле 2017 года

В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье стала ниже на 0,2%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Апрель 2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 0,4 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,2

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Апрель 2017г. к Январь-апрель 2017г. к январю-апрелю 2016г. марту 2017г. декабрю 2016г. апрелю 2016г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 250 067*⁾ 0,4 0,4 -1,9 -3,2 -3,7 Перепродажа благоустроенного жилья 188 233 0,0 -0,2 -2,6 -1,0 -3,3 Перепродажа неблагоустроенного жилья 115 251 0,0 -0,1 -0,2 3,5 -0,1 Арендная плата за благоустроенное жилье 1290 -0,2 0,8 -0,8 0,5 -0,8 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.