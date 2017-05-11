С 12 мая в Астане перекроют часть проспекта Кабанбай батыра
11 мая 2017, 13:18
Водителей просят заранее скорректировать маршруты.
В Астане 12 мая будет перекрыта часть проспекта Кабанбай батыра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
"В связи с проведением строительных работ инженерных сетей движение транспортных средств будет перекрыто 12 мая т.г. с 23.00 ч. до 18 мая т.г. 06.00 ч. по проспекту Қабанбай батыра в районе пересечения ул. Сығанақ. Просим водителей заранее планировать альтернативные маршруты объезда", - говорится в распространенном сообщении.
фото: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858121-24656cd4dbdb65ccf50f4b58e8268bcd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...