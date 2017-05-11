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С 12 мая в Астане перекроют часть проспекта Кабанбай батыра

11 мая 2017, 13:18

Водителей просят заранее скорректировать маршруты.

В Астане 12 мая будет перекрыта часть проспекта Кабанбай батыра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

"В связи с проведением строительных работ инженерных сетей движение транспортных средств будет перекрыто 12 мая т.г. с 23.00 ч. до 18 мая т.г. 06.00 ч. по проспекту Қабанбай батыра в районе пересечения ул. Сығанақ. Просим водителей заранее планировать альтернативные маршруты объезда", - говорится в распространенном сообщении.

фото: Sputnik Казахстан

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