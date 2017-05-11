Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Группа из 260 боевиков покинула северный пригород Хомса

11 мая 2017, 13:53

Власти провинции Хомс утверждают, что процесс вывода боевиков с севера провинциального центра будет завершен к 20 мая.

Последние группы боевиков покидают пригород Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска), сообщает ТАСС.

Как сообщил агентству SANA губернатор Таляль аль-Баррази, из этого предместья выведено утром в четверг 260 членов бандформирований, которые отказались сдаться сирийским войскам. Вместе с членами своих семей и родственниками (всего 1372 человека) они направились на автобусах в пограничный с Турцией город Дажарблюс.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между сирийской армией и вооруженными группировками на предыдущих этапах с 13 марта по 10 мая из этого пригорода было выведено около 5 тыс. членов бандформирований, в том числе сторонники "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в Казахстане).

Как отметил губернатор провинции, процесс вывода боевиков с севера Хомса будет завершен к 20 мая. По его словам, ранее сотни вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

Аль-Баррази сообщил, что около 7 тыс. жителей, покинувших свои дома из-за военных действий, готовятся вернуться в Эль-Ваер после его освобождения от бандформирований.

Фото: nnewsti.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...