Особенности составления налоговой отчетности

Департамент государственных доходов по Костанайской области напоминает, что согласно нормам налогового законодательства, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, для которых установлены различные условия налогообложения, составляют налоговую отчетность раздельно по каждому виду деятельности.

Налогоплательщики, перешедшие в течение календарного года со специального налогового режима для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов на общеустановленный порядок, составляют налоговую отчетность отдельно за период применения в указанном календарном году:

специального налогового режима;

общеустановленного порядка.

Недропользователи, для которых Налоговым кодексом предусмотрена необходимость ведения раздельного налогового учета, составляют налоговую отчетность в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

Если налогоплательщик относится к категориям налогоплательщиков, для которых уполномоченным органом установлены различные формы налоговой отчетности, то такой налогоплательщик должен составлять налоговую отчетность по формам, предусмотренным для каждой категории налогоплательщиков, к которой он относится.