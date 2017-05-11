Об изменениях по плате за эмиссии в окружающую среду

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области напоминает, что плата за эмиссии в окружающую среду взимается за эмиссии в окружающую среду в порядке специального природопользования.

Ставки платы за эмиссии в окружающую среду определены статьей 495 Налогового кодекса.

Напоминаем, с 1 января 2017 года из Налогового кодекса исключены положения:

- о 10-кратном увеличении ставок платы за сверхнормативное загрязнение и за загрязнение без разрешительных документов;

- о праве маслихатов увеличивать ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах в 20 раз, с повышением самих этих ставок сразу в 20 раз.

Кроме того, статья 1 Экологического кодекса РК дополнена понятием «временное хранение отходов» - складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации;

При этом в соответствии с дополненным пунктом 3-1 статьи 288 Экологического кодекса РК:

- временное хранение отходов не является размещением отходов;

- места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации;

- в случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования;

Данные изменения экологического законодательства и соответствующие изменения налогового законодательства по представлению уполномоченными органами сведений по временному хранению (объемы, период и т.д.) вступили в силу с 30 июня 2016 года.