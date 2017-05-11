Назарбаев подписал закон, направленный на совершенствование системы финансирования спорта

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы финансирования спорта.

Как отмечалось ранее, предлагаемая модель финансирования спорта позволит обеспечить объективное и эффективное финансирование на республиканском и областном уровнях тех видов спорта, которые являются перспективными для Казахстана, и в которых казахстанские спортсмены достигают высоких результатов международного уровня.

Также планируется наделить Национальный олимпийский комитет правом получения и участия в государственном задании в области физической культуры и спорта.

«Реализация данной функции предполагает получение государственного задания Национальным олимпийским комитетом в рамках утвержденных республиканских бюджетных программ путем заключения договора между ним и уполномоченным органом с указанием в нем показателей результатов. В свою очередь, уполномоченный орган в области физической культуры и спорта будет осуществлять контроль над выделяемыми средствами в рамках существующего бюджетного законодательства», - пояснял ранее министр культуры и спорта А.Мухамедиулы.

Планируется также усилить правовой статус Национального олимпийского комитета, спортивных федераций, как неправительственных общественных организаций и их роли в развитии казахстанского спорта.

При определении бюджета планируется учитывать критерии ранжирования видов спорта. Так, к основным критериям определения показателей ранжирования отнесены: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная «традиционность» вида спорта, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона.

Кроме того, закон разграничивает функции между органами госуправления и общественными объединениями, включая Национальный олимпийский комитет.

Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта, центральный уполномоченный орган - стратегическими задачами, координацией вопросов развития физической культуры и спорта, а также контролем за исполнением бюджетных средств.