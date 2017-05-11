Состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области с Верховным муфтием РК

В рамках рабочего визита в Восточный Казахстан, председатель ДУМК, Верховный муфтий РК Ержан кажы Малгажыулы встретился с акимом области Даниалом Ахметовым, сообщает Zakon.kz.

Данное официальное мероприятие посвящено дальнейшему укреплению религиозной ситуации, межнационального согласия и единства в регионе, а также повышению религиозных знаний священнослужителей.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы возвращения в традиционную религию молодежи, которая попала под влияние чуждых деструктивных религиозных течений. Как сообщил Верховный муфтий, с этой целью, духовенство Казахстана намерено увеличить количество книг, посвященных Исламу, и в целом усилить работу по повышению религиозной грамотности населения.

Подводя итоги встречи, Даниал Ахметов подчеркнул, что общие цели и задачи Духовного управления мусульман Казахстана и акимата области направлены во благо народа, и для их достижения и реализации, местные власти окажут всестороннюю поддержку.

Напоминаем, в феврале этого года было подписано Соглашение между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Духовным управлением мусульман Казахстана. По словам министра Нурлана Ермекбаева, ДУМК способствует укреплению стабильности в религиозной сфере посредством просветительской работы, предостережения верующих от идей деструктивных религиозных течений. «Мы будем тесно сотрудничать с ДУМК в мероприятиях, направленных на усиление эффективности государственной политики в сфере религий», отметил глава ведомства, комментируя важность данного Соглашения.

Торгын Нурсеитова