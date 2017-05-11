Сирийцу-оппозиционеру в Австрии дали пожизненное за убийство раненых солдат

27-летний беженец участвовал в гражданской войне в Сирии на стороне вооруженной оппозиции. После этого он покинул страну. При въезде в Австрию он рассказал официальному переводчику, которого ему предоставили власти, что во время боев под Хомсом он расправился с 20 ранеными солдат правительственных войск. После этого мужчину отдали под суд.

Несмотря на уверения сирийца, что его неправильно поняли, суд приговорил его к максимально возможному наказанию. Как отмечает агентство, это первый раз, когда мигранту, не являвшемуся членом террористической группировки, в Австрии выносят приговор за убийство солдат сирийских правительственных войск. До того там осуждали лишь боевиков, сражавшихся в рядах запрещенного в Казахстане «Исламского государства» (ИГ).





По данным МВД Австрии, всего в ряды боевиков ИГ вступили около полутора сотен граждан страны. Большой резонанс получила история с исчезновением в апреле двух девушек из семей боснийских иммигрантов. В прощальных записках говорилось, что подростки отправились в Сирию, чтобы участвовать в джихаде. Их объявили в международный розыск, но позже девушки сами вышли на связь с полицией и попросили вернуть их домой. Одна из них погибла при обстреле, судьба второй неизвестна.