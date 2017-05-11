Президент РК встретился с государственным министром по делам Персидско-арабского залива Королевства Саудовская Аравия

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.

Глава государства обратил внимание на весомые результаты, достигнутые по итогам его официального визита в Королевство Саудовская Аравия осенью прошлого года.

Президент Казахстан подчеркнул, что за последние 25 лет отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией развиваются в положительном ключе, налажен обмен опытом, достигнуты договоренности по широкому спектру вопросов.

Нурсултан Назарбаев заверил, что Казахстан будет и впредь прилагать все усилия для укрепления сотрудничества между странами.

Кроме того, стороны обсудили актуальные темы повестки дня, в том числе вопросы региональной безопасности и разрешения межконфессиональных конфликтов.

- Вы знаете, что недавно в Астане прошел очередной раунд переговоров по сирийскому конфликту. Стоит отметить, что в этой встрече приняли участие все представители сирийской оппозиции, - сказал Глава государства.

В свою очередь Самер Аль-Сабхан выразил благодарность Президенту Казахстана за возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и передал слова приветствия Короля Саудовской Аравии.

- Мы выражаем благодарность Казахстану за его вклад в решение вопросов касающихся исламского мира, в том числе и за стремление прекратить кровопролитие в Сирии. В отношении сирийского вопроса Королевство Саудовская Аравия считает, что подобные конфликты должны решаться путем политического урегулирования. Мы разделяем Ваше видение разрешения этой проблемы исключительно мирным способом, - сказал Самер Аль-Сабхан.

Во встрече также приняли участие помощник Президента Казахстана Н.Онжанов, министр иностранных дел К.Абдрахманов и посол Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Захир бен Мутиш Аль-Энази.