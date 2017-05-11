Биртанов: Частные медклиники будут больше работать по госзаказу

К 2019 году планируется расширить перечень частных медицинских клиник, которые будут работать в рамках государственного заказа.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в правительстве рассказал о работе ведомства, которая проводится для повышения доступности граждан к медицинским услугам и медицинскому обеспечению , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня важным является снижение затрат населения на медпомощь, личных затрат. По данным международных экспертов и национальных отчетов здравоохранения от всех денег, которые в стране на здравоохранение направляются, порядка 40% - это личные затраты граждан. Мы считаем, что это высокий уровень и для снижения этих затрат, в первую очередь, необходимо обеспечить снижение затрат на лекарственные препараты», - сказал Е. Биртанов.





В связи с этим, по словам главы ведомства, в настоящее время ведется разработка соответствующего законопроекта, в нормах которого предусматривается утверждение предельной цены на лекарства, которые продаются в розничной сети в частных аптеках.





«Как вы знаете, это поручение было Главы государства в Послании. У нас нет сегодня законодательного права регулировать эти цены, поэтому все нужно делать через закон. Соответствующий законопроект будет обсуждаться с бизнес-сообществом, с общественностью и осенью мы его планируем внести в парламент. После его принятия, ориентировочно планируем в следующем году уже, что розничные цены на лекарства будут установлены предельные размеры, и цены будут одинаковые по всей территории РК», - пояснил министр.





Еще один момент касается затрат граждан на частные клиники.





«Связано это с тем, что многие частные клиники не могут получать возмещение в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи), поэтому соответствующая работа проводится, чтобы эти клиники могли участвовать в оказании ГОБМП и медуслуг в рамках медстрахования. Мы планируем долю таких клиник увеличить в финансовом выражении в два раза к 2019 году», - сообщил он.





При этом Е. Биртанов подчеркнул, что «деньги за медуслуги будут платить не граждане, а медицинское страхование».





«Понятно, что здесь много различной работы необходимо провести, в первую очередь, по адмбарьерам. На сегодняшний день мы 19 санитарных правил и норм, ограничивающих возможности медорганизаций отменяем, по 25 СанПиНам проводится работа по снижению адмбарьеров. Кроме того, более 60 строительных норм по медорганизациям пересмотрено, по 30 предложениям бизнеса - они приняты», - отметил глава ведомства.





Также министр добавил, что на 30% сокращена отчетно-учетная документация. И, самое главное, это правило контрактирования поставщиков медуслуг, они сейчас пересмотрены в сторону снижения различных требований. Это позволит частным медорганизациям более активно участвовать в предоставлении медуслуг и, тем самым, обеспечить право граждан на свободный выбор клиники, как в системе ГОБМП, так и в системе медстрахования», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана