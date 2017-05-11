В РК внедряют электронные паспорта здоровья
11 мая 2017, 14:38
По словам министра здравоохранения, данный формат будет удобен как для граждан, так и для медицинских работников.
В пилотном режиме паспорта вводятся сегодня в Астане на базе 9-ой поликлиники, передает корреспондент Zakon.kz.
«Электронные паспорта здоровья являются частью большого проекта, который был начат в 2015 году, по созданию единой платформы здравоохранения. То есть соответствующий сервер, на котором у каждого гражданина будет своя ячейка или, как мы называем, электронный паспорт здоровья», - сказал глава ведомства на пресс-конференции в правительстве.
Как он сообщил, сейчас происходит пилотное внедрение в Астане - на базе 9-й поликлиники.
«Планируется к 1 июля в целом завершить создание этого электронного паспорта здоровья. До 1 января 2018 года мы будем забивать туда данные», - уточнил Е. Биртанов.
По его словам, доступ у граждан к электронному паспорту здоровья будет осуществляться при наличии ИИН.
«У каждого гражданина нашей страны на единой платформе Минздрава через ИИН будет доступ к своему электронному паспорту, который будет предоставлять информацию обо всех параметрах здоровья и оказания медицинской помощи гражданам», - сказал министр.
«Это нужно как и самим гражданам, для того, чтобы они могли свободно перемещаясь по стране, получать медуслуги и информацию о своем здоровье. И особенно важно это для медработников, которые могут, скажем, получая право доступа от пациента, смотреть его историю болезни, соответствующее лечение организовывать. Поэтому данный проект находится в пилотном режиме. По нашим планам, до конца этого года он будет завершен и представлен», - добавил Е. Биртанов.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта guia-andalucia.com
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