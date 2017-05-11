Возродят ли активисты легендарный алматинский апорт?

В окрестностях Алматы приступили к возрождению яблоневых садов. Так, совсем недавно 6,5 тыс.саженцев апорта высадили в микрорайоне «Улытау». Мероприятие активно освещалось в СМИ. Однако после публикаций, оказалось, что у программы «Возрождение апорта» немало противников. Об этом журналистам рассказали местные бизнесмены, которые взялись за это дело и, надо сказать, уже имеют успешный опыт в Тургене и Талгаре.





Программа, как подчеркнули представители компании «Apple World»., имеет социально направленный характер. Власти мегаполиса выделили под закладку садов земельные участки на «Бутаковке» - 39 га, в микрорайоне «Алатау» - 15 га и в микрорайоне «Улытау» - 17 га. Предприниматели стали собственниками земель. Однако порядка 2 гектаров на одном из участков, который когда-то принадлежал Карасайскому району оказались незаконно захваченными.













Возродить «апорт кроваво-красный» и другой не менее крупноплодный сорт яблок - «апорт александрийский», как отмечают инициаторы, вполне возможно, но помехи и препятствия, которые всячески чинят сами горожане, «стопорят» весь проект.





Оптимальное время для посадки уходит, и если дальше вопрос с землями протянут, то посадки придется перенести на осень, а это драгоценное время. «Уже через 8 лет алматинцы смогли бы наслаждаться новым садом и вкусными хрустящими яблоками, если бы мы активно взялись за дело. Здоровые яблони, которые мы хотим посадить, дают урожай на 8-9 год, правда перед этим сады нужно будет освободить от старых больных яблонь…», - рассказал исполнительный директор компании Даурен Алибеков. Он также пообещал, что вход в сады для алматинцев будет свободным, как в советское время, можно будет унести с собой немного яблок бесплатно. А в целом цена на этот апорт, который будут продавать в городе, будет значительно ниже общерыночной.





Как рассказали представители компании, в соцсетях комментаторов остро волнует финансовая сторона вопроса. «Их волнует, что мы тратим какие-то гранты или получаем субсидии, сразу хочу сказать, что ни копейки бюджетных средств на эти проекты не затрачивается». Эти средства (в размере 400 млн тенге) выделены не государством, а учредителем и предпринимателями, которые хотели бы возродить апорт, как сорт и как бренд Алматы.

Эти деньги будут потрачены на уход за 35 тысячами саженцев в течении 10 лет. «Кроме того, мы хотим заявить, что никакого отношения к строительным компаниям не имеем и мы не вырубаем здоровые деревья под строительство. Много вопросов у жителей близлежащих районов о том, что будут какие – то ограждения. Никаких ограждений не будет, мы поставим небольшие заборчики, которые будут защищать саженцы от скотины, а так все будет общедоступно. Любой желающий сможет приходить и смотреть, как идут работы.





Насчет захваченных горожанами земель, представители отметили, что в итоге они решили пойти законным путем - через суд. «Решить вопрос мирным путем договорами-переговорами об освобождении участков пробовали, но увы никто не хочет идти на компромисс. Суд решит этот вопрос, а пока саженцы лежат в прикопе и ждут", - сказал Даурен Алибеков.



