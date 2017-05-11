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Порошенко: Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины

11 мая 2017, 14:50

Соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет подписано 17 мая в Страсбурге.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет подписано 17 мая в Страсбурге, сообщает RT.

«Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

По словам украинского лидера, после того как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной.

Фото: Ukrtime.net

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