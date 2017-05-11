Порошенко: Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины

Соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет подписано 17 мая в Страсбурге.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет подписано 17 мая в Страсбурге, сообщает RT





« Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт », — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».





По словам украинского лидера, после того как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.





Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной.



