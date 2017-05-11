Врачей избавят от бумажной работы

Медики вынуждены делать двойную работу - после заполнения бумажной документации, вечером после работы они садятся и заполняют электронную документацию.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, через 1,5 года для медработников отменят все бумажные формы документации, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Наша задача, в первую очередь, максимально обеспечить безбумажную работу медработников», - сказал он.





По его словам, бумажная волокита является «большой проблемой» для медработников.





«Мы вынуждены сейчас двойную работу вести. Наши коллеги после заполнения бумажной документации, вечером после работы садятся и заполняют электронную документацию, поскольку не везде есть соответствующее оснащение и мы не можем полностью перейти на безбумажный формат», - констатировал глава ведомства.





Как отметил Е. Биртанов, решать этот вопрос будут совместно с местными исполнительными органами.





«В связи с этим сейчас со всеми акиматами проработаны меморандумы - до конца следующего года мы предполагаем 100%-ый охват всех медорганизаций соответствующими информационными системами, компьютеризированными рабочими местами», - сказал министр.





«С 1 января 2019 года все бумажные формы документации будут отменены и не нужно будет их заполнять вручную. Соответствующая подготовительная работа в этом направлении ведется - по оснащению, подключению к интернету, по поставке соответствующих информационных систем», - добавил он.





В заключение глава ведомства проинформировал, что также будет внедряться система самостоятельной онлайн-записи пациентов на прием к докторам, консультирование в режиме реального времени и наблюдение пациентов с использованием IT-технологий.





«Будут разработаны интернет-приложение и мобильное приложения для записи и прикрепления к поликлиникам», - уточнил Е. Биртанов.





Ксения Давыдова, Астана