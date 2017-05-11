НАСА рекомендовали отказаться от МКС
11 мая 2017, 14:54
Астронавт Базз Олдрин рекомендовал НАСА отказаться от МКС в пользу марсианской программы.
Астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну, рекомендовал НАСА отказаться от МКС в пользу марсианской программы. Предложение полковника ВВС США в отставке прозвучало на конференции «Люди на Марсе», проходящей в Вашингтоне, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Space.com.
Инициатива Олдрина связана с предложением о необходимости увеличения финансирования марсианской миссии, средства на которую могли бы быть перенаправлены из программы МКС. «Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год», — сказал Олдрин.
Астронавт полагает, что вместо НАСА проектами на околоземной орбите должны заниматься частные компании, например SpaceX, Orbital АTK, Boeing, Bigelow Aerospace и Axiom Space. Олдрин также выступил за сотрудничество с Китаем, который в начале 2020-х годов планирует создание национальной орбитальной станции.
Полковник в отставке высказался и за создание буксира, предназначенного для транспортировки грузов и людей к Луне и обратно, пилотируемую миссию к околоземному астероиду (в 2020 году) и пролет Венеры (в 2024 году). В 2030-х годах, по его мнению, на Марсе должно начаться развертывание постоянной обитаемой базы.
В настоящее время МКС финансируют НАСА, «Роскосмос» и их партнеры. На 2024 год запланирована ликвидация станции, однако не исключено продление ее эксплуатации до 2028 года. Решение по данному вопросу должно быть принято в ближайшие три года.
Фото: NASA
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