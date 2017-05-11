Мухамедиулы рассказал, что будет интересно туристам в Казахстане

На пресс-конференции в Правительстве министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поведал о работе, проводимой для развития туризма в стране, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня с участием историков, археологов, этнографов, туристических организаций формируется карта сакральных объектов Казахстана, призванными стать центрами высокого туристического интереса и паломничества. К сакральной карте будет обеспечен виртуальный доступ через всевозможные мультимедийные приложения. Координаты мест будут определяться через навигационные приборы как gps. Кроме того, карта будет доступна в поисковой системе Google», - сказал он.





Глава ведомства отметил, что до конца года будет выпущен альбом сакральной карты Казахстана, а ее презентация состоится уже через пару месяцев.





«К концу года мы обязаны выпустить альбом сакральной карты Казахстана. В ближайший месяц-два мы сможем представить вам в электронном формате эту карту», - сообщил министр.





По его словам, сакральные объекты Казахстана вызывают интерес во всем мире.





«Для примера я хочу сказать, кроме популярных Улытау, мавзолей Х.А.Яссави, Арыстанбабы, мы имеем такие местности, как Акыртас в Жамбыльской области. Со всего мира туда съезжается много туристов. К сожалению, не все казахстанцы знают такие уникальные места», - пояснил А. Мухамедиулы.





Также он добавил, что есть петроглифы Казахстана в урочище Тамгалы в Алматинской области.





«Очень много туда приезжает европейских ученых. Потому что точно такие изображения наскальные есть в Норвегии. Один в один. Конечно, это во всем мире вызывает огромный интерес, поэтому нам необходимо сделать хорошую сакральную карту Казахстана, которая была бы популярна во все мире. Ну и она в первую очередь направлена на наших казахстанцев, чтобы они могли знать свою историю, легенды, уникальные места. И второе, чтобы мы могли во всем мире презентовать природные и исторические места», - подчеркнул спикер.





В то же время базовой основой общенационального патриотизма станет проект «Туған жер».





«В его рамках предстоит провести широкую краеведческую работу в сфере образования, изучения региональной истории, восстановления исторических памятников и культурных объектов. По проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» начат отбор лучших произведений в сфере культуры и искусств для дальнейшего перевода на языки стран ООН. Здесь запланированы масштабные проекты по проведению всемирных гастрольных туров наших ведущих творческих коллективов, театров, проведение дней культуры и дней казахстанского кино за рубежом», - проинформировал глава ведомства.





Также предусмотрено масштабное шествие по миру «Золотого человека», как уникального культурного бренда Казахстана, для чего уже сегодня заключаются контракты с ведущими музеями мира и выставочными залами.





«Как отметил Глава государства, необходимо продвигать в глобальном мире и достижения наших современников, конкретных людей, потому что каждая постановка книга-фильм – это огромный человеческий труд.





Поэтому в проекте «100 новых лиц Казахстана» будут отражены истории 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за годы нашей независимости. Здесь будут те, кто своим умом, руками, талантом творит современный Казахстан. Они станут героями нашей телевизионной документа листики, их образы появятся в литературе, кино, постановках, живописи и других жанрах», - отметил А. Мухамедиулы.





В заключение министр заявил, что с передачей ведомству функций туризма обеспечен абсолютно верный симбиоз: культура, спорт, туризм.





«Потому что именно через эти сферы возможно очень быстро и эффективно продвигать положительный имидж Казахстана и стать узнаваемым во всем мире», - резюмировал А. Мухамедиулы.



