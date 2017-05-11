Борьба с грызунами продолжается в Астане

В Астане с 14 по 25 апреля прошел весенний этап дератизационных мероприятий.

С 14 по 25 апреля по поручению руководства города проведен тур сплошной дератизации в частных секторах столицы. В ходе проведения мероприятий по борьбе с грызунами охвачено 20 тысяч домостроений. Из них по району «Алматы» – 9 010 домов, «Сарыарка» – 9 890 домов, «Есиль» – 1 100, передает zakon.kz со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата города Астаны.





При этом начальная заселенность грызунами была выявлена в 1 161 доме, что составляет 5,8%. После повторной обработки показатель снизился до 0,7%. Из них по району «Алматы» – 0,3%, по району «Есиль» – 1,1%, по району «Сарыарка» – 1,1%.





Однако, стоит отметить, что низкое качество дератизационных работ по подвальным помещениям и паркингам многоэтажных жилых домов оказывает негативное влияние на результативность борьбы.





Так, по району «Сарыарка» 130 КСК (842 дома) – 94% – заключили договоры по дератизации. Обработки проведены в 70 КСК (353 дома) – 50%.





На дератизацию района «Алматы» заключили договоры 137 КСК (645 домов) – 61%. Обработки проведены в 86 КСК (336 домов) – 39%.





В районе «Есиль» договоры заключили 60 КСК (125 домов) – 69%, обработки проведены в 35 КСК (82 дома) – 41%.





3 и 5 мая специалистами Департамента совместно с представителями акимата и исполнителями работ (ЧМУ ЗКОО «Дезинфекция», ТОО «Столичная дезинфекция») был проведен выборочный контроль эффективности дератизационных мероприятий по частному сектору.





При этом из обследованных 216 домов района «Алматы» владельцы 62 домов пожаловались на грызунов. В районе «Есиль» была проведена проверка в 51 доме. У владельцев 3 домов имелись жалобы на наличие грызунов. В районе «Сарыарка» у 18 из 77 опрошенных домовладельцев проблема с грызунами осталась актуальной.





Приведенные данные свидетельствуют о халатном отношении столичных КСК к дератизации.Низкое качество дератизационных мероприятий может стать причиной вспышек инфекционных заболеваний, переносимых грызунами и характерных для территории столицы: туляремия, листериоз, лептоспироз и иерсиниозы. Так, в апреле 2017 года среди детей до 14 лет уже зарегистрирован один случай листериоза. Данное заболевание не регистрировалось с 2002 года.





Более того, жители города продолжают обращаться за медицинской помощью в травмпункты из-за укусов грызунов.





Фото: astana.gov.kz



