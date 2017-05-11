В Алматы задержали «кладбищенского разбойника»

Оперативники надели наручники на 50-летнего рецидивиста, который провел в «лагерях» 33 года своей жизни. Он долгое время держал в страхе женщин целого района Алматы! Среди статей УК из его прошлой жизни есть изнасилование, убийство и даже факт мужеложства , сообщает , сообщает Patrul.kz





Мужчину задержали в алматинском микрорайоне «Жулдыз» 10 мая, на следующий день после того, как в полицию поступило сразу два заявления.





По словам заявительниц, на территории одного из кладбищ, куда они приходили навестить могилы своих родственников, на них нападал мужчина. Он подкрадывался сзади, приставлял к горлу нож и требовал отдать ему все ценности и деньги.





Жертва первого нападения, находясь в шоковом состоянии, не сразу вызвала полицию. На «02» она позвонила только после того, как вернулась домой. Девушка-оператор Центра оперативного управления ДВД Алматы принимавшая вызов, по голосу звонившей поняла, что женщине требуется помощь не только полиции, но и «скорой помощи», которую тут же отправила по адресу заявительницы. Полицейские в это время уже выясняли детали произошедшего и приметы преступника.

В ЦОУ поступило еще одно сообщение о разбойном нападении на том же кладбище, совершенное по аналогичному сценарию. На этот раз жертвой налетчика стала пенсионерка. Когда она попыталась сопротивляться и позвать на помощь, мужчина ударил ее рукояткой ножа в живот, забрал все ценное и сбежал.





Вся территория кладбища была тут же оцеплена и тщательно прочесана патрульными нарядами, но подозреваемому к этому моменту все же удалось сбежать. Дальнейшая работа была за оперативниками УВД Жетысуского района Алматы. Одним из важнейших факторов при раскрытии нападений для полицейских стало то, что преступления были совершены в День Победы, 9 мая, когда многие алматинцы пришли на кладбище почтить память своих родных – похороненных здесь ветеранов Великой Отечественной войны. На розыск налетчика были брошены все силы. И уже утром следующего дня на подозреваемого надели наручники.





В пакете с вещами, который был у мужчины в руках, полицейские обнаружили несколько сотовых телефонов, которые, по словам задержанного, ему не принадлежат, и другие вещественные доказательства, в том числе и складной нож. Обе женщины, подвергшиеся нападению, мужчину опознали и ни минуты не сомневаясь, указали на него, как на преступника. Задержанный оказался хорошо известным оперативникам. Из 50 лет своей жизни он 33 года провел в тюрьмах. В «послужном списке» мужчины кражи, грабежи, разбои, изнасилование, убийство и даже присутствует факт мужеложства.



