В Алматы задержали «кладбищенского разбойника»
11 мая 2017, 15:18
Преступник нападал на одиноких женщин на кладбищах по ул.Райымбека и Рыскулова.
Оперативники надели наручники на 50-летнего рецидивиста, который провел в «лагерях» 33 года своей жизни. Он долгое время держал в страхе женщин целого района Алматы! Среди статей УК из его прошлой жизни есть изнасилование, убийство и даже факт мужеложства, сообщает Patrul.kz
Мужчину задержали в алматинском микрорайоне «Жулдыз» 10 мая, на следующий день после того, как в полицию поступило сразу два заявления.
По словам заявительниц, на территории одного из кладбищ, куда они приходили навестить могилы своих родственников, на них нападал мужчина. Он подкрадывался сзади, приставлял к горлу нож и требовал отдать ему все ценности и деньги.
Жертва первого нападения, находясь в шоковом состоянии, не сразу вызвала полицию. На «02» она позвонила только после того, как вернулась домой. Девушка-оператор Центра оперативного управления ДВД Алматы принимавшая вызов, по голосу звонившей поняла, что женщине требуется помощь не только полиции, но и «скорой помощи», которую тут же отправила по адресу заявительницы. Полицейские в это время уже выясняли детали произошедшего и приметы преступника.
В ЦОУ поступило еще одно сообщение о разбойном нападении на том же кладбище, совершенное по аналогичному сценарию. На этот раз жертвой налетчика стала пенсионерка. Когда она попыталась сопротивляться и позвать на помощь, мужчина ударил ее рукояткой ножа в живот, забрал все ценное и сбежал.
Вся территория кладбища была тут же оцеплена и тщательно прочесана патрульными нарядами, но подозреваемому к этому моменту все же удалось сбежать. Дальнейшая работа была за оперативниками УВД Жетысуского района Алматы. Одним из важнейших факторов при раскрытии нападений для полицейских стало то, что преступления были совершены в День Победы, 9 мая, когда многие алматинцы пришли на кладбище почтить память своих родных – похороненных здесь ветеранов Великой Отечественной войны. На розыск налетчика были брошены все силы. И уже утром следующего дня на подозреваемого надели наручники.
В пакете с вещами, который был у мужчины в руках, полицейские обнаружили несколько сотовых телефонов, которые, по словам задержанного, ему не принадлежат, и другие вещественные доказательства, в том числе и складной нож. Обе женщины, подвергшиеся нападению, мужчину опознали и ни минуты не сомневаясь, указали на него, как на преступника. Задержанный оказался хорошо известным оперативникам. Из 50 лет своей жизни он 33 года провел в тюрьмах. В «послужном списке» мужчины кражи, грабежи, разбои, изнасилование, убийство и даже присутствует факт мужеложства.
Свою причастность к нападениям на кладбище задержанный полностью отрицал, но показания потерпевших и изъятые вещественные доказательства говорили сами за себя. Мало того, по информации оперативников, за плечами задержанного еще и ряд разбоев, совершенных на кладбище в апреле этого года, в период проведения христианского праздника Пасха и Родительского дня. Следователи связались с тремя заявителями, обратившимися в полицию в то время. Но полицейские не исключают, что некоторые потерпевшие могли просто не обращаться в правоохранительные органы после нападений.
«Если вы стали жертвой нападения данного человека, просим обратиться с заявлением в Управление внутренних дел Жетысуского района Алматы по телефонам +7 (727) 254–49–11, +7 (727) 254–49–02 или 102», - обращается к населению полиция Алматы.
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