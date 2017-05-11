Биртанов пообещал проконтролировать расследование гибели новорожденного в столичном роддоме

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов пообещал взять на контроль вопрос по расследованию трагического случая с гибелью новорожденного в столичном роддоме №3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этому трагическому случаю - дайте нам информацию, мы возьмем этот вопрос на контроль. По нашей позиции в таких случаях есть определенные правовые механизмы - должна быть проведена специальная экспертиза, после должны провести расследование органы внутренних дел, после решит суд», - сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Правительстве РК.

В целом, по данным министра, уровень младенческой смертности в первом квартале 2017 года на тысячу новорожденных в РК составил 8,67 смертей, в прошлом году за этот период эта цифра составляла 10,39 смертей.

Сегодня на пресс-конференции в Правительстве журналистка одного из республиканских телеканалов, обращаясь к главе минздрава, сказала, что 28 апреля в роддоме №3 Астаны был зарегистрирован факт смерти младенца.

«26 числа у матери малыша начались схватки, и она поступила в родильное отделение вечером. Далее у ребенка ухудшилось сердцебиение, а врачи, зная об этом, решили подождать до утра. С утра ей проводят кесарево сечение, но после родов ребенок сразу же попадает в реанимацию из-за того, что в легкие попала жидкость и через день младенец погибает. Вес ребенка был около 4 кг рост 58 см. Родители считают, что в смерти младенца виновны медики и если бы они во время провели кесарево сечение, он бы остался жив. Сейчас проводится экспертиза, но родители боятся, что врачи уйдут от ответственности», - сообщила журналист.

Серик Сабеков