Самолет, летевший в Абу-Даби, вернулся в Джайпур из-за проблем с двигателем

Самолет эмиратской авиакомпании Etihad Airways вскоре после взлета вернулся в международный аэропорт Джайпура (Индия) из-за технической неполадки в двигателе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Arabian Business.





"Аэробус A319, осуществлявший рейс из Джайпура в Абу-Даби, вернулся в аэропорт Джайпура вскоре после взлета из-за технической неполадки в двигателе", - сообщили в авиакомпании.





Пассажиры покинули борт и вернулись в терминал, где им была оказана помощь в перебронировании рейсов.





На борту находилось 106 пассажиров.



