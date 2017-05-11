Самолет, летевший в Абу-Даби, вернулся в Джайпур из-за проблем с двигателем
11 мая 2017, 15:22
На борту находилось 106 пассажиров.
Самолет эмиратской авиакомпании Etihad Airways вскоре после взлета вернулся в международный аэропорт Джайпура (Индия) из-за технической неполадки в двигателе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Arabian Business.
"Аэробус A319, осуществлявший рейс из Джайпура в Абу-Даби, вернулся в аэропорт Джайпура вскоре после взлета из-за технической неполадки в двигателе", - сообщили в авиакомпании.
Пассажиры покинули борт и вернулись в терминал, где им была оказана помощь в перебронировании рейсов.
На борту находилось 106 пассажиров.
Фото предоставлено пресс-службой Etihad Airways
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