Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

BMW обновила седан и универсал 3-Series

11 мая 2017, 15:22

Новые варианты отделки называются Edition Sport Line Shadow, Edition Luxury Line Purity и Edition M Sport Shadow.

Компания BMW представила обновленные седан и универсал 3-Series. Они поступят в продажу в этом июле.

Поскольку в 2015 году семейство уже пережило плановый рестайлинг, а в 2016-м ему освежили моторную гамму, нынешнее обновление вышло незначительным. Автомобилям расширили перечень стандартного оборудования и добавили три новых варианта отделки.

В базовую комплектацию теперь входят не только светодиодные головные фары, но и светодиодные противотуманки. Палитра доступных цветов кузова пополнилась оттенком Sunset Orange. У моделей в исполнении Sport Line, Luxury Line и M Sport поменялась приборная панель. В списке опций появились новые легкосплавные диски на 17, 18 и 19 дюймов, а также кожаная отделка салона коньячного цвета. Кроме того, был усовершенствован мультимедийный комплекс.

Новые варианты отделки называются Edition Sport Line Shadow, Edition Luxury Line Purity и Edition M Sport Shadow. Каждый из них имеет уникальный набор элементов дизайна и оборудования.

Текст: Александр Орехов
Фото: BMW

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...