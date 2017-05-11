BMW обновила седан и универсал 3-Series
11 мая 2017, 15:22
Новые варианты отделки называются Edition Sport Line Shadow, Edition Luxury Line Purity и Edition M Sport Shadow.
Компания BMW представила обновленные седан и универсал 3-Series. Они поступят в продажу в этом июле.
Поскольку в 2015 году семейство уже пережило плановый рестайлинг, а в 2016-м ему освежили моторную гамму, нынешнее обновление вышло незначительным. Автомобилям расширили перечень стандартного оборудования и добавили три новых варианта отделки.
В базовую комплектацию теперь входят не только светодиодные головные фары, но и светодиодные противотуманки. Палитра доступных цветов кузова пополнилась оттенком Sunset Orange. У моделей в исполнении Sport Line, Luxury Line и M Sport поменялась приборная панель. В списке опций появились новые легкосплавные диски на 17, 18 и 19 дюймов, а также кожаная отделка салона коньячного цвета. Кроме того, был усовершенствован мультимедийный комплекс.
Новые варианты отделки называются Edition Sport Line Shadow, Edition Luxury Line Purity и Edition M Sport Shadow. Каждый из них имеет уникальный набор элементов дизайна и оборудования.
Текст: Александр Орехов
Фото: BMW
Via cartimes
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